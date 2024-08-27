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10:25, 27 августа 2024Россия

Стало известно о боях с ВСУ у границы еще одного российского региона

Shot: ВСУ вступили в бой с российскими пограничникам у Нехотеевки под Белгородом

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вступили в бой с российскими пограничникам у села Нехотеевка в Белгородской области. О боях еще в одном приграничном регионе России стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По информации издания, украинские военные подошли к границе на восьми бронемашинах и попытались атаковать территорию России подразделением в составе до 60 человек. В то же время, по данным Telegram-канала Mash, численность атакующей под Нехотеевкой группировки составляет до 200 человек. Оба издания сообщают, что украинские войска были атакованы российской артиллерией и отброшены от границы.

Одновременно с этим, по информации Mash, был атакован пограничный пропускной пункт в районе Шебекино — к этому участку границы подошли до 300 бойцов ВСУ.

Бои с украинскими военными продолжаются и в Курской области — с момента атаки на этот регион прошло три недели.

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