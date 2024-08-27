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06:52, 27 августа 2024Россия

Жительница Суджи рассказала о преступлениях бойцов ВСУ

Жительница Суджи: ВСУ мародерствуют, отбирают паспорта и разбрасывают мины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / File Photo / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) мародерствуют, разбрасывают мины и отбирают паспорта и мобильные телефоны у жителей Суджи в Курской области. Об этом РИА Новости рассказала жительница города Надежда Бобровская.

Она сообщила, что смогла эвакуироваться из Суджи на автомобиле соседа. Надежда заявила, что украинские военные занимают «хорошие богатые дома» в городе и живут там.

«Вот звонила куме, а ей еще одна кума, и вот сказала, что в их доме живут... Ну и сказали, пьют-гуляют в домах, праздники устраивают», — поведала женщина.

Ранее житель Суджи описал первый день вторжения ВСУ и бегство из города. Он рассказал, что вблизи его дома, приблизительно в трехстах метрах, разорвался снаряд, который повредил обшивку его жилища.

До этого жительница села Погребки Курской области Марина Касьянова сообщила, что во время бегства от ВСУ ее семья попала под обстрел сразу восьми украинских танков. Она поведала, что несколько человек пытались покинуть опасную зону на двух автомобилях.

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      Маргарита Пименова
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