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08:08, 22 августа 2024Россия

Житель Суджи описал первый день вторжения ВСУ и бегство из города

Житель Суджи рассказал о самом мощном обстреле с начала СВО в день нападения ВСУ

Фото: РИА Новости

В первый день вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область жители расположенного неподалеку от границы города Суджа пережили мощнейший за все время с начала специальной военной операции (СВО) обстрел со стороны противника. Бегство из города описал в беседе с «Лентой.ру» местный житель Сергей, который под огнем выехал оттуда на машине вместе с матерью, забрав с собой и других родственников.

«Такого никогда не было. Переждали мы ночь. Обычно, уже как бы по традиции, они начинают обстреливать ночью, часа, может, в три, и где-то ближе к обеду заканчивают. А 6 августа было все не так, обстрелы не прекращались. Позвонил на работу — на работу не идем. Сказали, ждем пока. Ну, думаем, к обеду рассосется. А оно все сильнее и сильнее, сильнее и сильнее», — рассказал он.

По словам мужчины, вблизи его дома, приблизительно в трехстах метрах, разорвался снаряд, который повредил обшивку его жилища. Сергей отметил, что «взрывная волна была ощутимая».

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Собеседник «Ленты.ру» добавил, что днем ему позвонила родственница из Москвы, которая мониторила обстановку в Telegram, и призвала их немедленно уезжать: «У вас там танки уже в пригороде».

«Тут мать нервничать начала. Мы решили отъехать, переждать. Я по пути еще за родственниками заехал. Отъехали [недалеко], ждем-ждем, а оно все хуже. Отъехали подальше, в Большесолдатское. Потом уже решили переночевать в Курске у родственников. Ну а на утро уже возвращаться было особо некуда», — констатировал Сергей. Он рассказал, что сейчас они с матерью находятся в пункте временного размещения.

Украина нанесла массированный удар по Курской области 6 августа, обстреляв приграничный город Суджа, после чего начался штурм государственной границы. В результате подконтрольным Киеву военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным, известным на 21 августа, жертвами вторжения стали 30 мирных жителей, еще более 140 человек пострадали.

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      Игорь Дмитров
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