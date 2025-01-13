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21:23, 13 января 2025Россия

В Крыму перекрыли движение транспорта через пункт пропуска Джанкой

В Крыму перекрыто движение автотранспорта через пункт пропуска в Джанкое
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости

На севере Крыма временно перекрыли движение автотранспорта через пункт пропуска Джанкой. Об этом предупредил Telegram-канал «АПП Джанкой | Оперативно».

«Временно перекрыто движение через пункт пропуска Джанкой», — говорится в сообщении. К публикации также прикреплена ссылка на алгоритм действий на пунктах пропуска в случае сигнала тревоги.

Ранее Минобороны России заявило, что Украина попыталась атаковать компрессорную станцию в Краснодарском крае, через которую по трубопроводу «Турецкий поток» в Европу поставляется газ.

Попытка атаки произошла 11 января. В Минобороны обвинили Киев в том, что там пытались прекратить поставки газа в европейские страны.

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