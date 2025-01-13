«Вызывает обеспокоенность». В Европе отреагировали на атаку ВСУ по станции «Турецкого потока»

В ЕК выразили обеспокоенность попыткой ВСУ ударить по станции «Турецкий поток»

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен выразила обеспокоенность попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по станции газопровода «Турецкий поток», предпринятой 11 января. При этом она уточнила, что не контактировала с властями республики по данному вопросу.

Конечно, любая атака на энергетическую инфраструктуру вызывает обеспокоенность. (...) Мы продолжаем следить за всем, что касается энергетической безопасности, но не можем ничего сказать относительно этой атаки с энергетической точки зрения Анна-Кайса Итконен представитель ЕК

Анна-Кайса Иконен Кадр: Kokoomus / YouTube

Свое мнение о ситуации высказал и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, нападение на газопровод равносильно угрозе суверенитету европейских стран.

«Любые действия, угрожающие безопасности наших поставок энергоносителей, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет», — указал он, добавив, что «Турецкий поток» является надежным транспортным маршрутом для поставок топлива в Венгрию и Центральную Европу.

Киеву предрекли ухудшение отношений с европейскими странами

Попытка украинской атаки по станции газопровода повлияет на отношения Европы и Украины, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Сегодня украинский вопрос надоел Европе. Все это понимают. Уже трудно европейским лидерам скрывать от своего народа, насколько их позиция тянет вниз европейские страны. В данном случае это определенные провокации

Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

В России назвали страну, получившую выгоду от попытки атаковать «Турецкий поток»

По мнению политолога Александра Малькевича, выгодоприобретателем от ситуации можно назвать США, для которых попытки атаковать инфраструктуру поставок российского газа в Европу — спланированная операция. Он напомнил, что этому предшествовали взрывы «Северного потока», прекращение транзита через Украину, «а теперь дошли до последней нити — "Турецкого потока"».

Так, выгода Америки заключается в том, что Европа остается без газа из РФ, и в условиях энергетического кризиса европейские страны вынуждены закупать американский сжиженный газ.

«Мы видим прямое проявление энергетического терроризма со стороны Украины, которая шантажирует Европу. Но главные бенефициары — США. Нищая и разрушенная Европа будет зависима от американского СПГ», — пояснил Малькевич.

Анкару призвали задуматься о продолжении помощи Киеву

Турции следует подумать над тем, стоит ли ей продолжать помогать Украине, считает сенатор Андрей Климов. В беседе с газетой «Взгляд» он напомнил, что Анкара всегда говорила о том, что ведет рациональные отношения со всеми.

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

«И сейчас, мне кажется, ей стоит подумать, стоило ли оказывать поддержку Киеву, например, поставками беспилотников "Байрактар"», — порассуждал он, добавив, что атакованный ВСУ газопровод напрямую связан с обеспечением благополучия Турции. Климов считает, что если турецкая сторона не предпримет меры, то национальные интересы страны будут под угрозой.

Украина предприняла попытку атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», при помощи девяти беспилотников самолетного типа. Падение осколков одного из дронов привело к повреждениям здания и оборудования газоизмерительной станции на территории компрессорной станции, однако это не парализовало ее работу.