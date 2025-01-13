В России предрекли изменение отношений между Европой и Украиной после одного действия ВСУ

Депутат Чепа: Атака ВСУ на «Турецкий поток» повлияет на отношения ЕС и Украины

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», повлияет на отношения Европы и Украины, предрек первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим прогнозом депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Конечно, это повлияет. Сегодня украинский вопрос надоел Европе. Все это понимают. Уже трудно европейским лидерам скрывать от своего народа, насколько их позиция тянет вниз европейские страны. В данном случае это определенные провокации», — считает Чепа.

Депутат отметил, что в последние несколько дней звучат заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно руководства Венгрии, руководства Словакии и лидеров других стран, которые высказывают противоположную ему позицию.

Попытка ВСУ атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» должна повлиять. Потому что это все усугубляет и без того сложную экономическую ситуацию в Европе Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее ВСУ попытались атаковать инфраструктуру компрессорной станции, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Как уточнили в Министерстве обороны России, 11 января Украина выпустила по объекту девять беспилотников самолетного типа с целью прервать поставки газа в Европу. Все дроны были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны.

В свою очередь Еврокомиссия (ЕК) выразила обеспокоенность ударом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ по компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».