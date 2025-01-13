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15:32, 13 января 2025Мир

Еврокомиссия обеспокоилась украинской атакой на станцию «Турецкого потока»

ЕК выразила обеспокоенность атакой ВСУ на станцию «Турецкого потока»
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) выразила обеспокоенность ударом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен, сообщает РИА Новости.

«По этой информации я могу сказать, что любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают обеспокоенность», — отметила Итконен.

Представитель Еврокомиссии добавила, что ведомство на данный момент не связывалось по этой теме с украинской стороной, но наблюдает за ситуацией.

13 января Министерство обороны России сообщило о попытке Украины атаковать станцию «Турецкого потока» с помощью девяти БПЛА. Дроны были сбиты, однако падение одного из них стало причиной незначительных повреждений на компрессорной станции.

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