Еврокомиссия обеспокоилась украинской атакой на станцию «Турецкого потока»

ЕК выразила обеспокоенность атакой ВСУ на станцию «Турецкого потока»

Еврокомиссия (ЕК) выразила обеспокоенность ударом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен, сообщает РИА Новости.

«По этой информации я могу сказать, что любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают обеспокоенность», — отметила Итконен.

Представитель Еврокомиссии добавила, что ведомство на данный момент не связывалось по этой теме с украинской стороной, но наблюдает за ситуацией.

13 января Министерство обороны России сообщило о попытке Украины атаковать станцию «Турецкого потока» с помощью девяти БПЛА. Дроны были сбиты, однако падение одного из них стало причиной незначительных повреждений на компрессорной станции.