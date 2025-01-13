Минобороны заявило о попытке ВСУ атакой по объекту в России прервать подачу газа в Европу

МО РФ: ВСУ попытались атаковать газовую компрессорную станцию под Краснодаром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом заявило Минобороны России (МО РФ) в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, 11 января Украина выпустила по объекту девять беспилотников самолетного типа с целью прервать поставки газа в Европу. Все дроны были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

В Минобороны подчеркнули, что пострадавших нет, однако из-за падения обломков одного из беспилотных летательных аппаратов незначительные повреждения получило здание и оборудование газоизмерительной станции. «Дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО "Газпром" последствия падения осколков оперативно устранены, оборудование восстановлено», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сбоев в работе компрессорной станции не допущено и подача газа в «Турецкий поток» осуществляется в штатном режиме.

Ранее, 5 января, стало известно об очередной попытке ВСУ атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Как выяснилось, Украина выпустила по его участку три беспилотника, оснащенных взрывчаткой и поражающими элементами. Все они были сбиты средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.