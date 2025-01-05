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12:24, 5 января 2025Россия

Беспилотники со взрывчаткой попытались атаковать нефтепровод в российском регионе

Shot: беспилотники попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области
Вячеслав Агапов

Фото: Stringer / Reuters

Стая беспилотников со взрывчаткой попыталась атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. О перехваченных БПЛА в российском регионе сообщает Telegram-канал Shot.

Как отмечают источники, ВСУ запустили три беспилотных летательных аппарата по участку нефтепровода «Дружба», расположенному в поселке Десна Выгоничского района. Беспилотники были оснащены взрывчаткой и поражающими элементами, масса боевой части оценивается в 3,5 килограмма. Все БПЛА были уничтожены системой ПВО, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Ранее об уничтожении украинских беспилотных летательных аппаратов сообщал губернатор российского региона Александр Богомаз. По его словам, над территорией области были сбиты 13 дронов самолетного типа.

Утром пятого января врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повредили жилые дома и автомобили. «Разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, также повреждения получили автомобили», — добавил он.

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