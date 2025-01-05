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03:53, 5 января 2025Россия

В российском регионе уничтожили 13 украинских беспилотников

Богомаз: силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников в Брянской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в Брянской облатси. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор российского региона Александр Богомаз.

«Обнаружены и уничтожены 13 БПЛА самолетного типа», — указал политик. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно об уничтожении 14 украинских беспилотников над пятью областями России. Два дрона уничтожили над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Воронежской области. Еще пять беспилотников сбили над территорией Ростовской области, два — над территорией Тульской, один — над территорией Орловской области.

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