Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:53, 1 января 2025Россия

Над российскими регионами сбили 14 украинских беспилотников

Минобороны: 14 БПЛА ВСУ сбили над Тульской, Орловской и еще тремя областями
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских беспилотников над пятью областями России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

Вечером 1 января с 20:00 до 22:00 по московскому времени системы ПВО сбили 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Два БПЛА над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Воронежской области, пять — над территорией Ростовской области, два — над территорией Тульской и один — над территорией Орловской области», — отметили в ведомстве.

Ранее три беспилотника уничтожили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США водитель устроил бойню в новогоднюю ночь. Нападавший за рулем пикапа давил людей и стрелял на ходу

      ФБР раскрыло данные о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане

      В России начали действовать новые минимальные розничные цены на крепкий алкоголь

      В США назвали удар молнии по Капитолию предзнаменованием

      Над российскими регионами сбили 14 украинских беспилотников

      Овечкин матом прокомментировал победу «Вашингтон Кэпиталз» в матче НХЛ

      Подполье сообщило об ударах по пункту дислокации ВСУ в Одесской области

      В Черногории расстреляли людей в кафе

      Около отеля Трампа загорелся автомобиль Cybertruck

      На Украине раскритиковали решение Зеленского по газу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше