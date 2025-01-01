Над российскими регионами сбили 14 украинских беспилотников

Минобороны: 14 БПЛА ВСУ сбили над Тульской, Орловской и еще тремя областями

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских беспилотников над пятью областями России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

Вечером 1 января с 20:00 до 22:00 по московскому времени системы ПВО сбили 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Два БПЛА над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Воронежской области, пять — над территорией Ростовской области, два — над территорией Тульской и один — над территорией Орловской области», — отметили в ведомстве.

Ранее три беспилотника уничтожили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.