Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:32, 1 января 2025Россия

Над российским регионом обезвредили три беспилотника

Слюсарь: над Ростовской областью обезвредили три беспилотника
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, украинские беспилотники обезвредили в Миллеровском и Тарасовском районах. По предварительным данным, никто не пострадал.

31 декабря также над Ростовской областью уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атаке беспилотников также подверглась Смоленская область. Еще два беспилотника и один безэкипажный катер были уничтожены российскими военными над акваторией Черного моря.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США водитель устроил бойню в новогоднюю ночь. Нападавший за рулем пикапа давил людей и стрелял на ходу

      Над российскими регионами сбили 14 украинских беспилотников

      Овечкин матом прокомментировал победу «Вашингтон Кэпиталз» в матче НХЛ

      Подполье сообщило об ударах по пункту дислокации ВСУ в Одесской области

      В Черногории расстреляли людей в кафе

      Около отеля Трампа загорелся автомобиль Cybertruck

      На Украине раскритиковали решение Зеленского по газу

      Над российским регионом обезвредили три беспилотника

      В Раде пожаловались на обошедшие ПВО и попавшие почти в офис Зеленского беспилотники

      Сотрудница пожарной части пострадала при обстреле в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше