Над российским регионом обезвредили три беспилотника

Слюсарь: над Ростовской областью обезвредили три беспилотника

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, украинские беспилотники обезвредили в Миллеровском и Тарасовском районах. По предварительным данным, никто не пострадал.

31 декабря также над Ростовской областью уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атаке беспилотников также подверглась Смоленская область. Еще два беспилотника и один безэкипажный катер были уничтожены российскими военными над акваторией Черного моря.