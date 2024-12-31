Беспилотники атаковали нефтебазу в российском регионе

Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Смоленской области

Украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Смоленской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Атака была совершена в ночь на вторник, 31 декабря, около 03:40 по местному времени (совпадает с московским). Под удар попал объект, расположенный в Ярцевском районе.

«В результате атаки противника произошли возгорания. В настоящее время на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя», — рассказал глава района Роман Захаров.

До этого смоленский губернатор Василий Анохин сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие в случае работы средств противовоздушной обороны (ПВО) и избегать открытых пространств.