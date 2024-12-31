В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Анохин заявил об опасности атаки БПЛА в Смоленской области

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Смоленской области. Об этом во вторник, 31 декабря, в Telegram-канале написал глава российского региона Василий Анохин.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие в случае работы средств противовоздушной обороны (ПВО) и избегать открытых пространств.

Губернатор также попросил не приближаться к обломкам беспилотников при их обнаружении и сообщать о находках по телефону экстренных служб.

Ранее ночью 31 декабря Украина устроила комбинированную воздушную атаку на Севастополь. Предварительно, над Черным морем сбили несколько воздушных целей и уничтожили один безэкипажный катер (БЭК) в отдалении от берега