Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:27, 31 декабря 2024Россия

В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Анохин заявил об опасности атаки БПЛА в Смоленской области
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Смоленской области. Об этом во вторник, 31 декабря, в Telegram-канале написал глава российского региона Василий Анохин.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие в случае работы средств противовоздушной обороны (ПВО) и избегать открытых пространств.

Губернатор также попросил не приближаться к обломкам беспилотников при их обнаружении и сообщать о находках по телефону экстренных служб.

Ранее ночью 31 декабря Украина устроила комбинированную воздушную атаку на Севастополь. Предварительно, над Черным морем сбили несколько воздушных целей и уничтожили один безэкипажный катер (БЭК) в отдалении от берега

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ направили дрон в кабинет главврача российской больницы. В Москве увидели в этом признак агонии украинских властей

      Си Цзиньпин поздравил Путина с наступающим Новым годом

      Маск предрек АдГ «эпическую победу» в ФРГ

      Беспилотники атаковали нефтебазу в российском регионе

      На Западе заявили о «кульминации» российского наступления на Украине

      Болгария предложила Молдавии помощь с поставками газа

      В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

      Командир роты раскрыл детали освобождения Новотроицкого

      Шольц упомянул Украину в новогоднем обращении

      Число фигурантов дела о торговле детьми в Москве выросло до 19 человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше