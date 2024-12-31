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02:07, 31 декабря 2024Россия

Украина устроила комбинированную воздушную атаку на Севастополь

Развожаев: в Севастополе отражают атаку ВСУ, уничтожены БЭК и воздушные цели
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Российские военные продолжают отражать комбинированную воздушную атаку на Севастополь. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в Telegram.

Предварительно, над Черным морем уже сбили несколько воздушных целей и один безэкипажный катер (БЭК) в отдалении от берега. «Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал Развожаев.

Ранее губернатор сообщил об уничтожении двух беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря. Позднее он рассказал, что военные отразили попытку атаки надводных беспилотников.

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