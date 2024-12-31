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01:09, 31 декабря 2024Россия

Над Черным морем сбили два беспилотника

Развожаев: средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА над Черным морем
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Несмотря на то, что беспилотники сбиты над морем и на большой высоте, Развожаев призвал местных жителей находиться в безопасных местах и сохранять спокойствие.

Ранее над Курской областью сбили четыре ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Незадолго до этого Оперативный штаб публиковал информацию о ракетной опасности в регионе. Всех жителей призывали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

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