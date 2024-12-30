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20:32, 30 декабря 2024Россия

Над Курской областью сбили четыре ракеты ВСУ

Оперштаб Курской области: над регионом сбили четыре ракеты ВСУ
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Константин Емченко/Коммерсантъ

Над Курской областью было сбито четыре ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

«Четыре украинские ракеты уничтожены вечером в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — указали в сообщении.

Незадолго до этого Оперативный штаб публиковал информацию о ракетной опасности в Курской области. Всех жителей региона призывали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Ранее сегодня над регионом уже сбивали ракету ВСУ. В обоих случаях сведений о пострадавших не было.

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