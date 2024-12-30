В Курской области сбили еще одну ракету ВСУ

Оперштаб Курской области: в приграничном районе сбили украинскую ракету

В Курской области силами противовоздушной обороны (ПВО) была сбита еще одна украинская ракета. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«Еще одна ракета ВСУ (Вооружённых сил Украины) была сбита в приграничном районе Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО!» — говорится в публикации.

Информации о пострадавших не поступало.

Утром над регионом также была сбита ракета ВСУ. В Курской области объявлялась ракетная опасность, местных жителей призвали укрыться в безопасных помещениях.

