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08:21, 30 декабря 2024Россия

Над российским регионом сбили украинскую ракету

Оперштаб Курской области сообщил о сбитой над регионом украинской ракете
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над Курской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету. Об этом заявил в Telegram-канале оперативный штаб российского региона.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области рано утром. Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в сообщении.

В регионе объявлялась ракетная опасность, местных жителей призвали укрыться в помещениях со сплошными стенами. Сообщение появилось в 5:57, спустя две минуты последовал отбой.

Кроме того, над Белгородской областью в ночь на 30 декабря силы ПВО уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

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