Над российским регионом сбили украинскую ракету

Оперштаб Курской области сообщил о сбитой над регионом украинской ракете

Над Курской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету. Об этом заявил в Telegram-канале оперативный штаб российского региона.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области рано утром. Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в сообщении.

В регионе объявлялась ракетная опасность, местных жителей призвали укрыться в помещениях со сплошными стенами. Сообщение появилось в 5:57, спустя две минуты последовал отбой.

Кроме того, над Белгородской областью в ночь на 30 декабря силы ПВО уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.