Громкие звуки в Севастополе объяснили

Развожаев: военные отразили попытку атаки надводных беспилотников у Севастополя

Попытка атаки надводных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) отражена около Севастополя. Об этом в Telegram-канале написал губернатор российского города Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые сейчас было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников», — объяснил он. Согласно предварительным данным, уничтожен один безэкипажный катер (БЭК).

Развожаев также попросил жителей не снимать и не выкладывать видео работы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над акваторией Черного моря. Несмотря на то, что беспилотники были сбиты над морем и на большой высоте, губернатор призвал жителей Севастополя находиться в безопасных местах и сохранять спокойствие.