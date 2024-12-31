Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:39, 31 декабря 2024Россия

Громкие звуки в Севастополе объяснили

Развожаев: военные отразили попытку атаки надводных беспилотников у Севастополя
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Попытка атаки надводных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) отражена около Севастополя. Об этом в Telegram-канале написал губернатор российского города Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые сейчас было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников», — объяснил он. Согласно предварительным данным, уничтожен один безэкипажный катер (БЭК).

Развожаев также попросил жителей не снимать и не выкладывать видео работы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над акваторией Черного моря. Несмотря на то, что беспилотники были сбиты над морем и на большой высоте, губернатор призвал жителей Севастополя находиться в безопасных местах и сохранять спокойствие.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы

      Украина устроила комбинированную воздушную атаку на Севастополь

      В Петербурге ограничили доступ к ели на Дворцовой площади

      США и Британия нанесли удары по Йемену

      Громкие звуки в Севастополе объяснили

      Хинштейн поспорил с попросившим о помощи жителем Суджи

      В Раде призвали Зеленского уйти в отставку вслед за Байденом

      Маск после выборов в США стал жить в арендованном у Трампа коттедже

      Над Черным морем сбили два беспилотника

      Минфин США пожаловался на китайских хакеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше