В российском регионе обломки БПЛА повредили дома и автомобили

Врио губернатора Слюсарь: обломки БПЛА повредили дома и автомобили

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повредили жилые дома и автомобили в Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Из-за падения обломков БПЛА в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района получило повреждения имущество граждан: разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, также повреждения получили автомобили», — говорится в сообщении.

По словам губернатора российского региона, в службу 112 поступили сообщения от жителей четырех домохозяйств, на место выехали дежурные службы.

Ранее в небе над Ростовской областью уничтожили два украинских дрона. Согласно оперативным данным, в результате атаки пострадавших нет.