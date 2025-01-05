В небе над российским регионом уничтожили два украинских дрона

Губернатор Слюсарь сообщил об уничтожении двух БПЛА над Ростовской областью

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионом.

«На севере Ростовской области силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах», — сказано в заявлении.

По его словам, согласно оперативным данным, в результате атаки пострадавших нет.

Ранее стало известно, что 1 января три БПЛА были уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Ростовской области. Уточняется, что никто не пострадал.