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01:22, 5 января 2025Россия

В небе над российским регионом уничтожили два украинских дрона

Губернатор Слюсарь сообщил об уничтожении двух БПЛА над Ростовской областью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ali Hashisho / Globallookpress.com

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионом.

«На севере Ростовской области силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах», — сказано в заявлении.

По его словам, согласно оперативным данным, в результате атаки пострадавших нет.

Ранее стало известно, что 1 января три БПЛА были уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Ростовской области. Уточняется, что никто не пострадал.

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