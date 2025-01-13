МО России сообщило о попытке ВСУ ударить по станции «Турецкого потока»

Минобороны России заявило, что Украина попыталась атаковать компрессорную станцию в Краснодарском крае, через которую по трубопроводу «Турецкий поток» в Европу поставляется газ.

Попытка атаки произошла 11 января. В Минобороны обвинили Киев в том, что там пытались прекратить поставки газа в европейские страны.

Обломок дрона повредил станцию, но газ подается штатно

По данным военного ведомства, Украина атаковала станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор недалеко от Анапы.

Станцию атаковали девять беспилотников самолетного типа. В МО РФ заявили, что все дроны были сбиты подразделениями противовоздушной обороны (ПВО).

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Пострадавших среди обслуживающего персонала станции и нет, пояснили в Минобороны. Обломок одного из БПЛА незначительно повредил здание и оборудование газоизмерительной станции, других разрушений нет, утверждает ведомство. Последствия падения осколков устранили дежурные расчеты «Газпрома» и восстановили оборудование. Компрессорная станция подает газ в «Турецкий поток» штатно, сбоев не допущено, заключили в Минобороны.

«Турецкий поток» стал основным маршрутом поставок российского газа в Европу

Ранее сообщалось, что в 2024 году поставки трубопроводного газа из России в Европу выросли на 14 процентов. Росли они в основном именно за счет газопровода «Турецкий поток», который по итогам минувшего года впервые оказался основным маршрутом трубопроводного экспорта российского газа в европейском направлении.

В свою очередь, аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова спрогнозировала, что спрос на поставки российского газа по «Турецкому потоку» останется высоким.

С 1 января прекратились поставки российского газа в Европу через территорию Украины ввиду того, что закончилось действие контракта на транзит топлива, а Киев отказался его продлевать.

Немецкая газета писала о планах Залужного взорвать «Турецкий поток»

В ноябре немецкая газета Der Spiegel писала, что экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный планировал взорвать «Турецкий поток» в Черном море вместе с «Северными».

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По информации издания, планируемая операция потерпела неудачу. Причину провала издание не приводит. Выбор «Турецкого потока» был обусловлен наличием потока газа в страну НАТО. Кроме того, Залужный не согласовывал операцию с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за недоверия ему и его близкому окружению.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявлял, что в Кремле знают о попытках Киева взорвать трубопровод.