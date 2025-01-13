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09:19, 13 января 2025Экономика

Евросоюз нарастил импорт трубопроводного газа из России

«Ведомости»: Экспорт трубопроводного газа из РФ в Европу вырос на 14 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В 2024 году поставки трубопроводного газа из России в Европу выросли на 14 процентов и достигли 32,1 миллиарда кубометров. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на «Газпром» и Европейскую сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Отмечается, что в декабре экспорт вырос на семь процентов в годовом выражении до 2,83 миллиарда кубов, что оказалось максимальным значением с августа 2023 года.

В минувшем году поставки в основном росли за счет газопровода «Турецкий поток». Они увеличились на 23 процента, до 16,7 миллиарда кубов. Что касается экспорта в Европейский союз через газотранспортную систему (ГТС) Украины, то в 2024 году они составили 15,4 миллиарда кубов, что на шесть процентов превысило показатели 2023 года. Отмечается, что таким образом «Турецкий поток» по итогам 2024 года впервые оказался основным маршрутом трубопроводного экспорта российского газа в европейском направлении.

Ранее появился прогноз, согласно которому спрос на поставки российского газа по «Турецкому потоку», а также в виде СПГ останется высоким. Также есть мнение, что прекращение транзита российского газа через Украину ударит по всему Европейскому союзу.

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