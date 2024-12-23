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16:05, 23 декабря 2024Экономика

Востребованность российского газа в Европе оценили

Эксперт Юшков: прекращение транзита газа через Украину ударит по всей Европе
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Прекращение транзита российского газа через Украину ударит по всему Евросоюзу. Так оценил востребованность российского газа в Европе ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Его слова приводит газета «Известия».

По словам эксперта, цены на топливо в 2024 году на европейском газовом рынке преимущественно росли, при этом российский Газпром делал самое выгодное предложение в каждый момент времени. Поэтому загрузка оставшихся двух газопроводов как раз через Украину и турецкий поток была максимальной.

«Российский газ, понятно, что он востребован в Европе, иначе бы его никто не покупал бы там. Он там нужен. И это в 2024 году фактически лучшее предложение на рынке из-за особенности ценообразования в контракте Газпрома и европейских покупателей», — пояснил Юшков.

Спрос на российское топливо в Европе велик, и недавний визит словацкого премьера Фицо был призван показать это.

«Словакия признавала всегда, что предложение Газпрома самое выгодное, потому что иначе придется закупать сжиженный природный газ на мировом рынке, доставлять его в прибрежную страну, куда-то в Италию, потом платить за прием, за регазификацию, перевод из сжиженного состояния в газообразное и потом еще за прокачку газа по газопроводу уже в Словакию. Конечно, это дополнительные издержки, это более дорогой газ», — добавил эксперт.

Если поставки топлива в регион через Украину прекратятся, цены на газ вырастут для всех на фоне дефицита — вне зависимости от того, покупал кто-то его у России или нет.

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20 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что транзит российского газа через территорию республики в Европу остановится 1 января 2025 года. «В 7 часов утра физически транзит будет перекрыт в связи с завершением этого соглашения», — резюмировал он. Возобновление транзита через ГТС Украины будет возможно по запросу Европейской комиссии и только в случае прокачки топлива не российского происхождения.

Днем позже президент Сербии Александр Вучич анонсировал встречу премьер-министра страны Роберта Фицо с Путиным в понедельник, 23 декабря. По его словам, стороны планировали обсудить вопрос транзита газа из России в Европу на фоне заявлений украинских властей. Позднее Фицо заявил, что Путин подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад.

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