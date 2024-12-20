На Украине высказались по поводу скорой остановки транзита газа из России

Премьер Украины подтвердил остановку транзита российского газа с 1 января

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что транзит российского газа через территорию республики в Европу остановится 1 января 2025 года. Его слова приводит ТАСС.

Глава украинского правительства напомнил, что в этот день завершится срок действия долгосрочного пятилетнего контракта на транзит российского газа через газотранспортную систему (ГТС) республики. В 7 часов утра по местному времени прокачка топлива из РФ в Европу по этому маршруту будет прекращена. «В 7 часов утра физически транзит будет перекрыт в связи с завершением этого соглашения», — резюмировал Шмыгаль.

Он добавил, что возобновление транзита через ГТС Украины будет возможно по запросу Европейской комиссии (ЕК). Однако речь должна идти не о поставках российского топлива. Что касается нефти, то Украина, по словам премьер-министра, вынуждена продолжать транзит этого вида сырья из РФ в соответствии с европейской энергетической хартией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договор о транзите газа в Европу через территорию Украины продлен не будет. По его словам, подобная инициатива исходила в первую очередь от Украины, РФ же была не против пролонгировать это соглашение.

До этого с призывом сохранить транзит по этому маршруту выступили ряд европейских энергетических компаний, включая SPP, оператора газовой сети Eustream AS, венгерские MOL Uzbek Oil and Gas и MVM, а также торговые ассоциации и крупные промышленные клиенты из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии. В ЕК ответили, что не заинтересованы в пролонгации соглашения между Россией и Украиной.