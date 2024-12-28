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17:19, 28 декабря 2024Экономика

Предсказано сохранение высокого спроса на российский газ в Европе

Аналитик Мильчакова: тысяча кубометров газа зимой будет стоить в Европе $480–600
Дмитрий Воронин
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Спрос на поставки российского газа по «Турецкому потоку», а также в виде СПГ останется высоким, а стоимость этого вида топлива будет колебаться текущей зимой в пределах 480-600 долларов за тысячу кубометров, следует из комментария аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, поступившего «Ленте.ру».

Цена на газ на нидерландской бирже TTF 27 декабря поднялась на 4,8 процента, до 514,7 доллара за тысячу кубов, а на лондонской ICE — на 5 процентов, до 515 долларов. Как указала специалист, причиной такого скачка могли стать опасения дефицита из-за ожидающегося 1 января прекращения украинского транзита газа из РФ.

Эксперты Bloomberg также предсказывают, что невозможность сохранить поставки создаст риски на и без того напряженном европейском рынке.

В начале недели о том, что ситуация с запасами газа в Европе станет еще сложнее, если поставки из России прекратятся, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, показатель заполненности газом европейских хранилищ сейчас на три-пять процентов уступает его же средним значениям за последние пять лет.

В октябре европейцы закупили российский СПГ на максимальные с ноября 2023 года 701,5 миллиона евро. Более половины указанной суммы пришлось на Францию, а РФ оказалась второй по поставкам в страны сообщества, опередив с долей 21,2 процента США и уступив только Алжиру.

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