Закупки Европой СПГ из России оказались в октябре максимальными за год

Евросоюз в октябре заплатил за российский СПГ максимальные за год €701 млн

Евросоюз (ЕС) в октябре закупил российский сжиженный природный газ (СПГ) на максимальные с ноября 2023 года 701,5 миллиона евро. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает ТАСС.

Отмечается, что более половины указанной суммы пришлось на Францию, а РФ оказалась второй по поставкам газа в страны сообщества, опередив с долей 21,2 процента США и уступив только Алжиру.

Месяц к месяцу стоимость импорта российского СПГ выросла для европейцев на 28 процентов, а по сравнению с октябрем 2023-го — на 26 процентов. Помимо Франции (366 миллионов евро) в топ-3 его покупателей вошли Испания (141,5 миллиона евро) и Нидерланды (93,6 миллиона).

В то же время закупки трубопроводного газа из России страны ЕС осуществили в октябре на сумму 603 миллиона евро, оказавшуюся минимальной с июня текущего года.

Ранее в крупнейшем в ЕС испанском операторе терминалов СПГ Enagas выразили готовность рекордно нарастить поставки топлива в случае остановки транзита через территорию Украины. На фоне заявления Еврокомиссии о незаинтересованности в продлении таких поставок стоимость акций «Газпрома» упала во вторник до минимума с 2009 года.