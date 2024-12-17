Пределы падения индекса Мосбиржи оценили

Аналитик Мильчакова: индекс Мосбиржи вряд ли уйдет ниже 2350 пунктов

Пределом падения индекса Мосбиржи, продолжившегося на торгах во вторник на фоне удешевление акций «Газпрома» и «Лукойла», может стать уровень около 2350 пунктов, достижение которого способно заметно повысить привлекательность инвестирования в российские «голубые фишки», следует из комментария ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, с которым ознакомилась «Лента.ру». При этом эксперт напомнила, что и движение индекса к 2300 пунктам «ранее не считали невозможным».

Согласно представленной оценке, на снижение котировок повлияло заявление Еврокомиссии о том, что ЕС не заинтересован в поставках российского газа и продлении соглашения о его транзите через территорию Украины. Другими факторами давления на фондовый рынок эксперт также назвала ожидающиеся на этой неделе заявления регуляторов России и США по вопросу ключевых ставок.

«И если новое повышение ключевой ставки Банком России для фондового рынка теперь выглядит как ожидаемая всеми неизбежность, тон завтрашнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла пока остается интригой», — указала Мильчакова, по словам которой негатив для акций в РФ будет, скорее всего, отыгран, после появления ясности со ставками.

Специалист ожидает, что до конца текущей недели индекс Мосбиржи будет колебаться в рамках 2350-2450 пунктов. В начале торгового дня показатель впервые с марта 2023 года опустился ниже 2400 пунктов, а на момент написания материала снижался на 1,51 процента, до 2383,81.

В то же время аналитики Альфа-Банка полагают, что российский фондовый рынок может вырасти в 2025 году на 21-39 процентов до 3025-3500 пунктов, а ключевым драйвером такой динамики станет выплата дивидендов.