Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:55, 16 декабря 2024Экономика

Индексу Мосбиржи предсказали резкое увеличение в 2025 году

«Ведомости»: Альфа-банк ожидает роста индекса Мосбиржи на 30 % в 2025 году
Дмитрий Воронин

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Индекс Мосбиржи может вырасти в 2025 году на 21–39 процентов до 3025–3500 пунктов, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Альфа-банка.

Резкое повышение показателя — на 30 процентов — предсказано и исходя из базового сценария их стратегии. Отмечается, что расчеты были сделаны исходя из котировок по итогам торгов 5 декабря, а ключевым драйвером для рынка акций, как ожидается, останутся в следующем году дивиденды.

Эксперты полагают, что в ближайшие 12 месяцев публичные компании выплатят акционерам 4,4 триллиона рублей, а дивидендная доходность составит 10,7 процента.

Параллельно с ослаблением курса рубля в конце ноября российский фондовый рынок достиг минимумов за полтора года. Индекс Мосбиржи в начале месяца оказался ниже отметки в 2500 пунктов, а в понедельник преодолел и 2450. На момент написания материала показатель снижался на 1,66 процента, до 2 443,93 пункта.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на сообщения об отправке Асадом самолетов с тоннами валюты в Москву

      В ЕС призвали инициировать переговоры по Украине раньше Трампа

      Путин дал поручение по управлению армией России

      Белоусов назвал площадь взятых под контроль территорий в зоне СВО за год

      Белоусов раскрыл число потерь ВСУ за все время СВО

      Белоусов призвал Минобороны быть готовым к возможному военному конфликту с НАТО

      В сети восхитились образом Сары Джессики Паркер на кинофестивале

      Путин высказался о планах размещения США ракет средней дальности

      Путин заявил о скором серийном выпуске «Орешника»

      Военкор назвал два варианта для попавших в окружение бойцов ВСУ у Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше