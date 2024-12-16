Индексу Мосбиржи предсказали резкое увеличение в 2025 году

«Ведомости»: Альфа-банк ожидает роста индекса Мосбиржи на 30 % в 2025 году

Индекс Мосбиржи может вырасти в 2025 году на 21–39 процентов до 3025–3500 пунктов, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Альфа-банка.

Резкое повышение показателя — на 30 процентов — предсказано и исходя из базового сценария их стратегии. Отмечается, что расчеты были сделаны исходя из котировок по итогам торгов 5 декабря, а ключевым драйвером для рынка акций, как ожидается, останутся в следующем году дивиденды.

Эксперты полагают, что в ближайшие 12 месяцев публичные компании выплатят акционерам 4,4 триллиона рублей, а дивидендная доходность составит 10,7 процента.

Параллельно с ослаблением курса рубля в конце ноября российский фондовый рынок достиг минимумов за полтора года. Индекс Мосбиржи в начале месяца оказался ниже отметки в 2500 пунктов, а в понедельник преодолел и 2450. На момент написания материала показатель снижался на 1,66 процента, до 2 443,93 пункта.