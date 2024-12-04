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19:15, 4 декабря 2024Экономика

Российский фондовый рынок ускорил падение

Индекс Мосбиржи ушел ниже 2500 пунктов на фоне падения акций Газпрома
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

По итогам торгов в среду, 4 декабря, индекс Мосбиржи ускорил падение и вернулся на уровень ниже 2500 пунктов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме он доходил до 2482 пунктов, а закрылся на уровне 2487 пункта. В последний раз ниже он был 27 ноября, когда произошло рекордное с марта 2022 года падение рубля.

На текущий результат повлияло резкое падение акций «Газпрома», которые спикировали после слов министра финансов Антона Силуанова о том, что в следующем году ведомство не ожидает дивидендов от компании. Бумага закрыла день на уровне 115,5 рубля, что на 4,93 процента ниже, чем днем ранее.

К негативным настроениям на рынке могло привести выступление председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной и президента России Владимира Путина на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Глава регулятора подчеркнула, что ждать снижения ставки в декабре не приходится, потому что инфляция даже не думает останавливаться, а «тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год». В свою очередь, Путин подчеркнул, что требует от правительства и ЦБ побороть рост цен.

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