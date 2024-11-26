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10:27, 26 ноября 2024Экономика

Российский фондовый рынок упал до минимума за полтора года

Индекс Мосбиржи опустился до минимальных с мая 2023 года 2504 пункта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В начале торгов во вторник, 26 ноября, российский фондовый рынок упал до минимума за полтора года. Индекс Мосбиржи впервые с 10 мая 2023 года опустился до 2504 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Индекс РТС в очередной раз обновил минимум с марта 2022 года, достигнув отметки 760 пунктов. Индекс российских гособлигаций RGBI опустился до 98,65 пункта, что стало минимумом с 8 ноября.

Также впервые с марта 2022 года юань преодолел отметку 14,5 рубля. С начала месяца китайская валюта подорожала почти на рубль.

Акции российских компаний росли накануне и сразу после президентских выборов в США на фоне ожиданий прихода к власти республиканца Дональда Трампа, который, как ожидается, поспособствует остановке боевых действий на Украине. Однако к настоящему времени эмоциональный позитив исчерпан.

Также свое влияние оказал очередной пакет санкций текущей администрации Белого дома, который существенно ограничивает деятельность экспортеров. Инвестиционный банкир Евгений Коган не исключил, что такие меры могут стать «черным лебедем» для рубля.

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