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16:13, 22 ноября 2024Экономика

Новые санкции США назвали «черным лебедем» для рубля

Инвестбанкир Коган назвал последние санкции США «черным лебедем» для рубля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Очередной пакет антироссийских санкций США, о котором было объявлено накануне, 21 ноября, может оказаться куда более болезненным, чем тот, что вводили летом. Об этом в своем Telegram-канале предупредил инвестиционный банкир Евгений Коган.

Речь идет о том, что новые меры затрагивают расчеты за экспорт. Под удар попал даже системообразующий «Газпромбанк», через который европейские страны платили за поставки газа. Такие санкции эксперт назвал «черным лебедем» для рубля.

Под «черным лебедем» подразумевают неожиданное обстоятельство, появление которого существенно ухудшает действие всех остальных негативных факторов и может привести к внезапному кризису.

Коган предупредил, что на фоне новых санкций экспортные доходы могут просесть, а это окажет серьезное давление на рубль. Между тем российская валюта и без этого находится на минимальных уровнях за год и подбирается к историческому минимуму.

«Вполне допускаю, что увидим курс доллара по 105 рублей и выше. Ну и юань тоже к 15 вполне может допрыгать», — предположил эксперт. В то же время он ожидает, что со временем новые цепочки трансграничных платежей удастся выстроить и российская валюта укрепится, но сколько времени займет процесс, неизвестно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что ситуация с оплатой за газ тем или иным образом разрешится, но для этого может потребоваться некоторое время.

Ранее 22 ноября курс доллара на рынке Форекс впервые за год превысил 103 рубля, до такого же уровня американская валюта дошла на межбанковском рынке. Евро на тех же площадках подорожал до 108 рублей.

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