В Кремле заявили о попытках США помешать поставкам российского газа в Европу

Песков на фоне новых шагов США заявил о невозможности блокировать РФ санкциями

В РФ воспринимают санкции США против Газпромбанка как попытку помешать поставкам российского газа в Европу, в связи с этим будут приниматься контрмеры. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что такая страна, как Россия, не может быть полностью заблокирована западными ограничениями, поэтому ситуация с оплатой газа разрешится. «Может, потребуется какое-то время для этого, но решение все равно будет найдено», — сказал он.

Накануне власти США объявили о внесении в санкционные списки более 50 российских банков, среди которых оказался и Газпромбанк.

Как напоминает РИА Новости, согласно указу главы государства, через эту кредитную организацию организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России. В ее рамках Газпромбанк продает переведенную покупателем газа валюту и вырученные рубли зачисляет на счет, с которого уже осуществляются расчеты с поставщиком газа — «Газпромом».