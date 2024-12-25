Ситуацию с запасами газа в Европе назвали напряженной

Новак: ситуация с запасами газа в Европе станет еще сложнее без поставок из РФ

Напряженная ситуация с запасами газа в Европе станет еще сложнее, если поставки из России прекратятся, заявил в эфире «России 24» вице-премьер РФ Александр Новак. Соответствующие высказывания политика приводит Telegram-канал «Вести».

По словам Новака, показатель заполненности газом европейских хранилищ сейчас на три-пять процентов уступает его же средним значениям за последние пять лет.

Ранее стало известно, что с конца сентября по середину декабря объем газа в подземных хранилищах Европы сократился на 19 процентов, а темпы отбора за этот период оказались максимальными за три года. Причинами такой динамики эксперты называют необходимость компенсировать снижение импорта сжиженного природного газа (СПГ) и удовлетворить более высокий спрос на внутреннем рынке.

В октябре европейцы закупили российский СПГ на максимальные с ноября 2023 года 701,5 миллиона евро. Более половины указанной суммы пришлось на Францию, а РФ оказалась второй по поставкам в страны сообщества, опередив с долей 21,2 процента США и уступив только Алжиру.