Темпы отбора газа из подземных хранилищ Европы достигли трехлетнего максимума

FT: объем газа в подземных хранилищах ЕС сократился на 19 % в октябре-декабре

С конца сентября по середину декабря объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы сократился на 19 процентов, а темпы отбора за этот период оказались максимальными за три года. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

В ряде европейских стран темпы отбора из местных ПХГ оказались еще выше. Так, в Нидерландах резервы топлива сократились на 33 процента с начала нынешнего отопительного сезона, а во Франции — на 28 процентов. Глава отдела ценообразования на газ в Европе Argus Media Наташа Филдинг связывает резкое ускорение темпов отбора с необходимостью компенсировать снижение импорта сжиженного природного газа (СПГ) и удовлетворить более высокий спрос на внутреннем рынке.

Аналитики напомнили, что в те же периоды 2022 и 2023 годов темпы отбора газа из европейских ПХГ были однозначными. Подобная динамика тогда объяснялась в первую очередь аномально теплой погодой в регионе и низким спросом на этот вид топлива со стороны промышленного сектора на фоне высоких биржевых цен. Сейчас же темпы отбора газа растут на фоне скорого прекращения транзита российского топлива через украинскую газотранспортную систему (ГТС).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что долгосрочный пятилетний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» уже точно не будет продлен. Это обстоятельство, по его словам, значительно затруднит поставки российского газа европейским потребителям. Ежегодные же потери Украины от прекращения транзита, отметил Путин, составят в среднем 700-800 миллионов долларов.

До этого ряд европейских энергокомпаний обратились к главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с призывом сохранить транзит российского газа через украинскую ГТС. Соответствующую декларацию подписали SPP, MOL Uzbek Oil and Gas и MVM, а также крупные промышленные клиенты из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии. Как подчеркивалось в документе, потери одной только Словакии от прекращения транзита по этому маршруту составят 220 миллионов евро, а ущерб для газотранспортной системы Украины, по мнению участников рынка, окажется необратимым. Несмотря на это, премьер-министр республики Денис Шмыгаль еще раз подчеркнул, что решение местных властей остается в силе. Транзит российского топлива, по его словам, прекратится в 7:00 утра 1 января 2025 года.