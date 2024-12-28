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15:49, 28 декабря 2024Экономика

Европе предрекли проблемы с газом

Bloomberg: ЕС ждут проблемы с газом без альтернативного маршрута поставок из РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Ints Kalnins / Reuters

После окончания срока действия ключевого транзитного соглашения по поставкам газа в Европу между Москвой и Киевом регион может лишиться части топлива. Проблемы с газом для ряда стран предрекли аналитики Bloomberg,

Если в последние дни года не будет заключено альтернативное соглашение, прекращение поставок российского газа через Украину создаст риски на и без того напряженном рынке, предупредили опрошенные эксперты. Больше всего представителей рынка беспокоит скорость изъятия газа из хранилищ в Европе. Запасы уже упали до 75 процентов, это произошло на месяц раньше, чем зимой 2023-2024. Это тревожный знак не только для оставшегося отопительного сезона, но и для пополнения запасов в 2025 году, предупреждают они.

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Возможные проблемы с поставками ведут к усилению волатильности. Рынку будет сложно вернуться к комфортным уровням запасов к зиме 2025–2026 годов, предупредил коммерческий директор американской компании-экспортера газа Cheniere Energy Inc Анатолий Фейгин. Фьючерсные контракты при этом уже резко подорожали на фоне заявлений президента Владимира Путина, что Россия сможет обойтись без транзита топлива в ЕС.

Как отмечает ряд экспертов, Россия все равно может поставлять газ в Европу, несмотря на прекращение транзита через Украину. Для этого можно использовать маршрут через Турцию, однако его пропускная способность не сможет полностью компенсировать вероятный дефицит топлива. Эти объемы можно было бы компенсировать с помощью российского сжиженного природного газа (СПГ), однако уже с марта российским судам будет запрещено использовать европейские порты для перевалки грузов.

Европе все чаще придется конкурировать с Азией за поставки СПГ от мировых производителей. Когда цены на газ падают, развивающиеся азиатские рынки увеличивают закупки. В то же время избранный президент США Дональд Трамп призвал ЕС покупать больше американского газа, шантажируя их пошлинами для блока. На фоне этого глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила о необходимости покупать больше американских товаров, чтобы против ЕС не была развязана торговая война.

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