Песков: в Кремле знают о попытках Киева взорвать «Турецкий поток»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о попытках Киева взорвать трубопровод «Турецкий поток» в Черном море, передает ТАСС.

«Да. Именно об этом ранее уже говорил Путин», — рассказал Песков, комментируя публикацию Der Spiegel о планах экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посла республики в Великобритании Валерия Залужного устроить операцию.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в том, что Залужный действительно планировал взорвать трубопровод «Турецкий поток».

Как сообщает Der Spigel, Залужный планировал взорвать «Турецкий поток» в Черном море вместе с «Северными потоками» в Балтийском море. Однако операция сорвалась, причину издание не называет. Кроме того, журналисты сообщают, что Залужный не согласовал свое решение с президентом страны Владимиром Зеленским