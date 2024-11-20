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18:57, 20 ноября 2024Бывший СССР

В Кремле отреагировали на планы Украины взорвать «Турецкий поток»

Песков: в Кремле знают о попытках Киева взорвать «Турецкий поток»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о попытках Киева взорвать трубопровод «Турецкий поток» в Черном море, передает ТАСС.

«Да. Именно об этом ранее уже говорил Путин», — рассказал Песков, комментируя публикацию Der Spiegel о планах экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посла республики в Великобритании Валерия Залужного устроить операцию.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в том, что Залужный действительно планировал взорвать трубопровод «Турецкий поток».

Как сообщает Der Spigel, Залужный планировал взорвать «Турецкий поток» в Черном море вместе с «Северными потоками» в Балтийском море. Однако операция сорвалась, причину издание не называет. Кроме того, журналисты сообщают, что Залужный не согласовал свое решение с президентом страны Владимиром Зеленским

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