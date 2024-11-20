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16:57, 20 ноября 2024Россия

В России отреагировали на планы Залужного взорвать «Турецкий поток»

Сенатор Джабаров усомнился в планах Залужного взорвать «Турецкий поток»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Phil Noble / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в том, что экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол республики в Великобритании Валерий Залужный действительно планировал взорвать трубопровод «Турецкий поток» в Черном море. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Трубопровод «Турецкий поток»

Трубопровод «Турецкий поток» проходит из Краснодарского края в европейскую часть Турции по дну Черного моря. Он был запущен в 2020 году. Протяженность газопровода составляет около 1100 километров. Он состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Первая нитка поставляет газ турецким потребителям, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

«Что можно сказать о человеке, который сидит под полным влиянием британцев? Будучи послом, он, по сути, является агентом британских спецслужб и несет чепуху. Я что-то не помню, чтобы он отличился на поле боя как полководец великий или какой-то стратег. А так, сидя в лондонской квартире, можно о чем угодно рассуждать. Пусть берет винтовку и едет защищать свою родину, о которой он так печется. Пока он отметился только тем, что положил не одну сотню тысяч украинских солдат на поле боя», — отреагировал сенатор.

Я думаю, что вряд ли [такие планы у Украины были]. Украинцы знали, что американцы готовят взрыв «Северных потоков». Я думаю, им бы не доверили такое. Попробовали бы — там постоянно дежурят наши надводные корабли, которые охраняют эту ветку «Турецкого потока»

Владимир Джабаровроссийский сенатор

Как сообщает Der Spigel, Залужный планировал взорвать «Турецкий поток» в Черном море вместе с «Северными потоками» в Балтийском море. Однако операция сорвалась, причину издание не называет. Кроме того, журналисты сообщают, что Залужный не согласовал свое решение с президентом страны Владимиром Зеленским, поскольку не доверял главе государства и его близкому окружению.

Диверсия на «Северных потоках» произошла в сентябре 2022 года. Тогда компании-операторы зафиксировали падение давления при подаче газа в трубопроводах в экономической зоне Дании и Швеции. В марте 2023 года The New York Times сообщила, что за подрывом «Северных потоков» стояла проукраинская группировка. По информации Politico, к разрушению инфраструктуры также был причастен Залужный.

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