Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:07, 13 июня 2023Бывший СССР

Залужного уличили в руководстве взрывами на «Северных потоках»

Politico: главком ВСУ Залужный лично руководил подготовкой взрывов на «Северных потоках»

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Издание Politico уличило главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в том, что он лично готовил операцию по взрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Как пишет газета, подготовкой операции с участием водолазов на небольшой яхте руководил Залужный.

Ранее стало известно, что Служба военной разведки Нидерландов (MIVD) сообщала Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США о планах Украины по подрыву трубопроводов «Северный поток», а Вашингтона, в свою очередь, в июне 2022 года сделал предупреждение Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    США раскрыли содержание нового пакета помощи Украине
    Столтенберг рассказал о главном испытании для Украины
    Трамп не признал свою вину в суде
    Залужного уличили в руководстве взрывами на «Северных потоках»
    Залужный доложил генералу Милли о ситуации на фронте
    Бывший советник НАТО завил о наступлении переломного момента на Украине
    Стала известна причина задержания Месси в аэропорту Китая
    Дачникам рассказали о неожиданном способе применения подгузников
    Путин напомнил о «прекрасно горящих» танках Leopard и БМП Bradley
    Лукашенко заявил о получении ядерного оружия от России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.