Залужного уличили в руководстве взрывами на «Северных потоках»

Politico: главком ВСУ Залужный лично руководил подготовкой взрывов на «Северных потоках»

Издание Politico уличило главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в том, что он лично готовил операцию по взрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Как пишет газета, подготовкой операции с участием водолазов на небольшой яхте руководил Залужный.

Ранее стало известно, что Служба военной разведки Нидерландов (MIVD) сообщала Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США о планах Украины по подрыву трубопроводов «Северный поток», а Вашингтона, в свою очередь, в июне 2022 года сделал предупреждение Киеву.