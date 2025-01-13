Глава МИД Венгрии высказался об украинской атаке на станцию «Турецкого потока»

Сийярто: Нападение на «Турецкий поток» угрожает суверенитету стран Европы

Нападение на газопровод «Турецкий поток» равносильно угрозе суверенитету стран Европы. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому любые действия, угрожающие безопасности наших поставок энергоносителей, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет», — говорится в публикации.

Сийярто подчеркнул, что «Турецкий поток» является надежным транспортным маршрутом для поставок природного газа в Венгрию и Центральную Европу. Министр также выразил надежду на то, что безопасность маршрута и его работоспособность будут всеми соблюдаться.

Ранее Минобороны России заявило, что Украина попыталась атаковать компрессорную станцию в Краснодарском крае, через которую по трубопроводу «Турецкий поток» в Европу поставляется газ. Европейская комиссия выразила обеспокоенность в связи с этим.