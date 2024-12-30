Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:58, 30 декабря 2024Россия

ВСУ попытались ударить по нефтепроводу «Дружба» после визита Фицо в Москву. Что известно о последствиях атаки?

Mash: ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба» в районе брянского Новозыбкова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские военные попытались ударить по нефтепроводу «Дружба» в районе города Новозыбкова в Брянской области. Атака произошла в понедельник, 30 декабря.

По данным Mash, армия Украины атаковала нефтепровод ракетой-дроном «Пекло». В итоге цель так и не была поражена, она не пострадала. В то же время частично было повреждено техническое здание. Также отмечалось, что пострадавших в числе мирных жителей нет.

Как уточняется, это участок нефтепровода — последний в линии заграничной прокачки. Уже затем топливо идет в страны Европейского союза (ЕС).

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Новую атаку ВСУ связывают с приездом премьер-министра Словакии в Россию

Вечером 22 декабря президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Политикам удалось увидеться впервые с 2016 года.

На встрече они затрагивали такие темы, как специальная военная операция на Украине и отношения Москвы и Братиславы. Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на переговорах «произошел достаточно обстоятельный разговор» по вопросам энергетики.

Фицо пояснил, что его визит в Россию стал реакцией на слова президента Владимира Зеленского. Украинский политик недавно заявлял, что он против любого транзита газа через республику. В то же время российский лидер подтвердил Фицо готовность страны и дальше поставлять газ на Запад.

В соцсетях премьер-министр Словакии также пригрозил президенту Зеленскому серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит российского газа через свою территорию. Фицо подчеркивал, что Словакия оказывает помощь Украине и хотела бы ответного проявления солидарности.

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Визитом премьер-министра Словакии в Россию оказались недовольны в Европе

Визитом словацкого премьер-министра в Россию оказались недовольны некоторые представители ЕС и сам Зеленский. Он же позднее призвал словаков провести расследование в отношении Фицо.

На фоне произошедшего также выяснилось, что Зеленский предлагал Фицо около 500 миллионов евро в обмен на членство в НАТО. Позже, как указал в оправданиях украинский лидер, он хотел компенсировать Братиславе потери из-за прекращения транзита российского газа. Словакии были предложены альтернативные варианты, но без российского газа.

Фицо, в свою очередь, посчитал Россию более выгодным партнером для Словакии, чем Украину, и отказался от денег Зеленского. Украинский лидер же выразил мнение, что словацкий премьер «борется за деньги, пытаясь преследовать личные интересы».

В настоящее время главной статьей российского импорта для Словакии остается нефть. Ее поставляют через Украину по «Дружбе» для нефтеперерабатывающих заводов венгерской компании MOL.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ попытались ударить по нефтепроводу «Дружба» после визита Фицо в Москву. Что известно о последствиях атаки?

      В Венгрии рассказали о новых влиятельных сторонниках мира на Украине

      Бывшего президента Грузии лишили госохраны

      Жители Тверской области потребовали убрать памятник из-за ошибки в названии города

      Бывший защитник «Сочи» назвал хренью слова Роналду о французском футболе

      В Молдавии пообещали жителям Приднестровья гуманитарную помощь из-за остановки подачи газа

      Захарова ответила на планы Польши о дороге для переброски войск к границе с Россией

      Украина подписала соглашение со Всемирным банком о кредите за счет активов России

      В одном из микрорайонов Курахово подняли российский флаг

      Генпрокурор Азербайджана обсудил с Бастрыкиным расследование авиакатастрофы в Актау

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше