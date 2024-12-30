ВСУ попытались ударить по нефтепроводу «Дружба» после визита Фицо в Москву. Что известно о последствиях атаки?

Mash: ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба» в районе брянского Новозыбкова

Украинские военные попытались ударить по нефтепроводу «Дружба» в районе города Новозыбкова в Брянской области. Атака произошла в понедельник, 30 декабря.

По данным Mash, армия Украины атаковала нефтепровод ракетой-дроном «Пекло». В итоге цель так и не была поражена, она не пострадала. В то же время частично было повреждено техническое здание. Также отмечалось, что пострадавших в числе мирных жителей нет.

Как уточняется, это участок нефтепровода — последний в линии заграничной прокачки. Уже затем топливо идет в страны Европейского союза (ЕС).

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Новую атаку ВСУ связывают с приездом премьер-министра Словакии в Россию

Вечером 22 декабря президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Политикам удалось увидеться впервые с 2016 года.

На встрече они затрагивали такие темы, как специальная военная операция на Украине и отношения Москвы и Братиславы. Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на переговорах «произошел достаточно обстоятельный разговор» по вопросам энергетики.

Фицо пояснил, что его визит в Россию стал реакцией на слова президента Владимира Зеленского. Украинский политик недавно заявлял, что он против любого транзита газа через республику. В то же время российский лидер подтвердил Фицо готовность страны и дальше поставлять газ на Запад.

В соцсетях премьер-министр Словакии также пригрозил президенту Зеленскому серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит российского газа через свою территорию. Фицо подчеркивал, что Словакия оказывает помощь Украине и хотела бы ответного проявления солидарности.

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Визитом премьер-министра Словакии в Россию оказались недовольны в Европе

Визитом словацкого премьер-министра в Россию оказались недовольны некоторые представители ЕС и сам Зеленский. Он же позднее призвал словаков провести расследование в отношении Фицо.

На фоне произошедшего также выяснилось, что Зеленский предлагал Фицо около 500 миллионов евро в обмен на членство в НАТО. Позже, как указал в оправданиях украинский лидер, он хотел компенсировать Братиславе потери из-за прекращения транзита российского газа. Словакии были предложены альтернативные варианты, но без российского газа.

Фицо, в свою очередь, посчитал Россию более выгодным партнером для Словакии, чем Украину, и отказался от денег Зеленского. Украинский лидер же выразил мнение, что словацкий премьер «борется за деньги, пытаясь преследовать личные интересы».

В настоящее время главной статьей российского импорта для Словакии остается нефть. Ее поставляют через Украину по «Дружбе» для нефтеперерабатывающих заводов венгерской компании MOL.