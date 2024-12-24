Зеленский объяснил предложение денег Словакии

Зеленский: Киев предлагал Фицо компенсацию потерь от отмены транзита газа из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X прокомментировал слова премьера Словакии Роберта Фицо о том, что Киев предложил ему 500 миллионов евро в обмен на членство в НАТО. По словам Украинского лидера, он хотел компенсировать Братиславе потери из-за прекращения транзита российского газа.

«Мы предложили ему решения, касающиеся потенциальной компенсации словакам — конкретно словакам — потерь от российского транзита, а также альтернативы транзиту — любого другого газа, не российского, по запросу Европейской комиссии», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Фицо посчитал Россию более выгодным партнером для Словакии, чем Украина, отказавшись от сотрудничества с ЕК и компенсации для граждан своей страны. Украинский лидер выразил мнение, что словацкий премьер «борется за деньги, преследуя личные интересы».

Ранее 23 декабря Зеленский предложил спецслужбам Словакии проверить связи Фицо с Кремлем. Украинский лидер заявил, что Москва предоставляет премьер-министру значительные скидки, «но за них платит Словакия».

22 декабря стало известно, что Фицо приехал в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр Словакии сообщил, что обсудил с российским лидером ситуацию на Украине, а также отношения между Москвой и Братиславой.