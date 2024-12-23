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16:19, 23 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский призвал спецслужбы Словакии расследовать связи Фицо с Россией

Зеленский призвал спецслужбы Словакии расследовать связи премьера Фицо с РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Роберт Фицо и Владимир Путин

Роберт Фицо и Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Pool / Sputnik / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал спецслужбы Словакии расследовать связи премьер-министра Роберта Фицо с Россией. Об этом он написал в X.

«Это должно стать предметом беспокойства правоохранительных органов и спецслужб Словакии», — заявил Зеленский, добавив, что Москва дает Фицо значительные скидки, за которые «платит Словакия».

Ранее словацкий премьер объяснил визит в Москву и встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, поездка является реакцией на слова Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Фицо подчеркнул, что Путин подтвердил готовность и дальше поставлять газ на Запад, но не считает это возможным в 2025 году.

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