Зеленский призвал спецслужбы Словакии расследовать связи Фицо с Россией

Зеленский призвал спецслужбы Словакии расследовать связи премьера Фицо с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал спецслужбы Словакии расследовать связи премьер-министра Роберта Фицо с Россией. Об этом он написал в X.

«Это должно стать предметом беспокойства правоохранительных органов и спецслужб Словакии», — заявил Зеленский, добавив, что Москва дает Фицо значительные скидки, за которые «платит Словакия».

Ранее словацкий премьер объяснил визит в Москву и встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, поездка является реакцией на слова Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Фицо подчеркнул, что Путин подтвердил готовность и дальше поставлять газ на Запад, но не считает это возможным в 2025 году.

