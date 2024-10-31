У покупателей российских товаров в Европе сменился лидер

РИА Новости: Словакия впервые стала лидером по покупке российских товаров в ЕС

В августе лидером по закупке российских товаров в Европе впервые в истории стала Словакия. Об этом со ссылкой на данные Евростата и собственные расчеты сообщает РИА Новости.

Результатом, позволившим выйти на первое место, стали 320,9 миллиона евро. На втором месте идет Италия, у которой 319,2 миллиона, а третьей осталась Венгрия — 300,3 миллиона. Более 200 миллионов на импорт из России потратили также Австрия, Нидерланды и Испания.

Что касается торговли в целом, с учетом как импорта, так и экспорта, то главным российским партнером остается Германия с результатом 696,3 миллиона евро, хотя товарооборот и упал на 17 процентов. Далее идут Италия (611 миллионов, минус 26 процентов), Нидерланды (412 миллионов, минус 110 процентов) и Венгрия (370 миллионов, минус 29 процентов).

Главной статьей российского импорта для Словакии остается нефть, поставляемая через Украину по нефтепроводу «Дружба» для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) венгерской компании MOL.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала «Россия-1» сообщил, что что хочет приехать в Москву на парад Победы 9 мая и готов пообщаться с президентом России Владимиром Путиным.