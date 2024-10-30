Глава одной из стран НАТО пожелал приехать на парад Победы в Москву

Премьер Словакии Фицо заявил, что хочет приехать в Москву на парад Победы 9 мая

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что хочет приехать в Москву на парад Победы 9 мая. Об этом сообщает ТАСС.

«Я буду очень рад [такой возможности]… Я буду считать за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и прежде всего — победы над фашизмом. Я чувствую, что это мой личный долг», — поделился глава страны НАТО.

Ранее Фицо заявил, что Европейский союз (ЕС) устал от продолжающегося конфликта на Украине и не видит перспективы к его разрешению, несмотря на всю помощь стран ЕС Киеву. По словам политика, он не согласен с желанием Брюсселя о военном разрешении конфликта, так как выступает за мирные способы.