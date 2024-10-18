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13:45, 18 октября 2024Мир

В Евросоюзе заявили об усталости от конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Фицо: Евросоюз устал от конфликта на Украине

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Европейский союз (ЕС) устал от продолжающегося конфликта на Украине и не видит перспективы к его разрешению, несмотря на всю помощь стран ЕС Киеву. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Все уже устали от Украины, я видел эту усталость от тему вчера у представителей Европейского совета, потому что конфликт длится уже больше двух лет, скоро уже будет три года, но мы не видим приближения к его разрешению. Не хочу говорить о прошлом, но раньше я говорил, что мы будем встречаться здесь год за годом, но останемся там, где и были, но будет только больше жертв, а у России территорий будет, возможно, все больше и больше», — отметил словацкий премьер.

Фицо указал на то, что среди лидеров европейских стран «до сих пор преобладает мнение» о военном решении украинского кризиса, так как, по их мнению, таким образом якобы «можно обеспечить Киеву хорошие позиции в случае возможных переговоров». По словам политика, он с такой точкой зрения «не согласен», так как выступает за мирное разрешение конфликта.

7 октября Фицо раскритиковал европейских чиновников, призывающих разрешить Украине бить дальнобойным оружием по российской территории. По словам главы правительства, подобная дальнобойная ракета «могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят».

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      Дарья Устьянцева
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