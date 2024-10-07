Премьер Словакии предложил ударить дальнобойной ракетой по Брюсселю

Премьер Словакии Фицо предложил ударить дальнобойной ракетой по Брюсселю

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал европейских чиновников, призывающих разрешить Украине бить дальнобойным оружием по России, и предложил нанести удар такой ракетой по Брюсселю. Об этом сообщает портал Hlavný Denník.

«Некоторые члены Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, ракетах большой дальности. Возможно, такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят», — сказал глава словацкого правительства.

Ранее Фицо заявил, что депутаты от его партии Smer-SD не поддержат в парламенте вступление Украины в НАТО. Он подчеркнул, что членство НАТО невозможно получить только поддержкой группы людей. Он напомнил, что для этого требуется ратификация каждой страны.