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23:11, 6 октября 2024Мир

В Словакии выступили против членства Украины в НАТО

Премьер Словакии Фицо: депутаты Smer-SD не поддержат вступление Украины в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министр Словакии, глава партии Smer-SD («Направление — социальная демократия») Роберт Фицо заверил, что депутаты от его политсилы не поддержат в парламенте вступление Украины в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Фицо подчеркнул, что членство НАТО невозможно получить только поддержкой группы людей. Он напомнил, что для этого требуется ратификация каждой страны.

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«Пока я буду главой правительства Словакии… буду так вести депутатов парламента, которые у меня под политическим контролем, чтобы никогда не согласились с членством Украины в НАТО, потому что это основание для начала третьей мировой войны», — подчеркнул он.

Ранее 5 октября The Financial Times от неназванных источников в дипломатических кругах сообщила, что Украина обсуждает с союзниками перспективы территориальных уступок России. Кроме того, Киев рассматривает признание потери Донбасса в обмен на получение членства в НАТО и, как следствие, гарантии безопасности.

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      Марина Совина
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