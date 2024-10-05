FT: Украина может признать потерю Донбасса в обмен на членство в НАТО

Украина обсуждает с союзниками перспективы территориальных уступок России и признание потери Донбасса. Как стало известно журналистам Financial Times (FT) от неназванных источников в дипломатических кругах, в обмен Киев может получить членство в НАТО и, как следствие, гарантии безопасности.

«Западные дипломаты и — все чаще — украинские чиновники приходят к мнению, что значимые гарантии безопасности могут стать основой для согласованного урегулирования», — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что, по их данным, этот план уже согласован официальными лицами. Они делают вывод, что западные политики предлагают больше не считать присоединенные к России территории предметом военного спора.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предрек безоговорочную капитуляцию Украины. По его мнению, боевые действия закончатся роспуском армии страны и выводом персонала НАТО с территории государства.