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17:15, 5 октября 2024Бывший СССР

Украине предложили признать потерю Донбасса

FT: Украина может признать потерю Донбасса в обмен на членство в НАТО

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Украина обсуждает с союзниками перспективы территориальных уступок России и признание потери Донбасса. Как стало известно журналистам Financial Times (FT) от неназванных источников в дипломатических кругах, в обмен Киев может получить членство в НАТО и, как следствие, гарантии безопасности.

«Западные дипломаты и — все чаще — украинские чиновники приходят к мнению, что значимые гарантии безопасности могут стать основой для согласованного урегулирования», — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что, по их данным, этот план уже согласован официальными лицами. Они делают вывод, что западные политики предлагают больше не считать присоединенные к России территории предметом военного спора.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предрек безоговорочную капитуляцию Украины. По его мнению, боевые действия закончатся роспуском армии страны и выводом персонала НАТО с территории государства.

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      Олег Давыдов
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